Akar, İngiltere Savunma Bakanı Penny Mordaunt ile bir araya geldi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO temasları kapsamında İngiltere Savunma Bakanı Penny Mordaunt ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:34 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, NATO temasları kapsamında İngiltere
Savunma Bakanı Penny Mordaunt ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın, Brüksel
'deki NATO Karargahı'nda birçok ülkenin savunma bakanıyla ikili görüşmeler yaptığı belirtildi.
Bakan Akar'ın bu kapsamda İngiltere Savunma Bakanı Mordaunt ile de bir araya geldiği bildirildi.
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