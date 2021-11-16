Akar: "İyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan'ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve... - Son Dakika

Akar: "İyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan'ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve...
16.11.2021 10:23
Akar: "İyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan'ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık veriliyor"
Akar: "İyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan'ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık veriliyor"
Yunanistan, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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