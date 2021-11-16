Akar: "İyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan'ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve...

Akar: "İyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan'ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık veriliyor"

Akar: "İyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan'ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık veriliyor"

Yunanistan, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Akar: 'İyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan'ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve... - Son Dakika

Son Dakika

İclal Aydın'ın 'Üç Kızkardeş'i dizi oluyor: Aydın da başrolde

Baldızını ve eşini kurşuna dizip, sırra kadem bastı!

Babası tarafından dövülen üç aylık bebek, yaşamını yitirdi

Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı

Fenerbahçe Galatasaray'a karşı Samandıra'ya kapandı

Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı

Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir