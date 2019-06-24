Akar, İYİ Parti'yi ziyaret etti
1 saat önce
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İYİ Parti'ye girişi -Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İYİ Parti'den ayrılışı ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti'yi ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:30 Kaynak: AA
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
'ın İYİ Parti
'ye girişi
-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İYİ Parti'den ayrılışı ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti'yi ziyaret etti.
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