Son Dakika Haberleri: Akar, İYİ Parti'yi ziyaret etti
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Akar, İYİ Parti'yi ziyaret etti

1 saat önce

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İYİ Parti'ye girişi -Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İYİ Parti'den ayrılışı ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti'yi ziyaret etti.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İYİ Parti'ye girişi
-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İYİ Parti'den ayrılışı ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti'yi ziyaret etti.
Akar, İYİ Parti'yi ziyaret etti
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:30 Kaynak: AA
Hulusi Akar, İYİ Parti, Güncel
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