Akar - Izoria Görüşmesi - Brüksel
6 saat önce
NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'e gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria ile bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:22 Kaynak: AA
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