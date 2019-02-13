Son Dakika Haberleri: Akar - Izoria Görüşmesi - Brüksel

Akar - Izoria Görüşmesi - Brüksel

6 saat önce

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'e gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria ile bir araya geldi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'e gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria ile bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:22 Kaynak: AA

Gürcistan, Hulusi Akar, Brüksel, Güncel
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