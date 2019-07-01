Son Dakika Haberleri: Akar, Japon mevkidaşı Ivaya ile görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Akar, Japon mevkidaşı Ivaya ile görüştü

20 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Japonya Savunma Bakanı Takeşi Ivaya ile görüştü.

Akar, Japon mevkidaşı Ivaya ile görüştü, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Japonya Savunma Bakanı Takeşi Ivaya ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya'nın Osaka kentinde katıldığı G20 Liderler Zirvesi programına eşlik eden Bakan Akar, heyetle başkent Tokyo'ya geçti.
Japonya Savunma Bakanlığında mevkidaşıyla bir araya gelen Akar, askeri törenle karşılandı.
Bakan Akar, tören kıtasını selamladıktan sonra Takeşi Ivaya ile heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.
Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konuları ele alındı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:35 Kaynak: AA
Hulusi Akar, Japonya, Tokyo, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "çakarlı araç" talimatı Dolarda sert düşüş yaşanıyor! İşte son durum Japonya İmparatorluk Sarayı'nda samimi sohbet! Fotoğraftaki ayrıntı gözlerden kaçmadı Benzine 27 kuruş zam bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 13:55:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akar, Japon mevkidaşı Ivaya ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]