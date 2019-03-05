Akar-Jeffrey Görüşmesinde, Münbiç ve Fırat'ın Doğusu Başta Olmak Üzere Suriye'de Son Dönemde...
1 saat önce
Akar-Jeffrey görüşmesinde, Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.
Akar-Jeffrey görüşmesinde, Münbiç
ve Fırat
'ın doğusu başta olmak üzere Suriye
'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:55 Kaynak: AA
Fırat Kalkanı Şehidi Vasiyet Etti, 123 Bin Liralık Tazminat Amcasına Kaldı
Türkiye-Suriye Sınırındaki El Bab Kentinde Patlama: 8 Yaralı
Kanadalı Bankanın Olumsuz TL Raporuna Rus Finans Uzmanından Yorum: Gerçekçi Değil, Katılmıyorum
Erdoğan'dan Kendisine Forma Gösteren Vatandaşa Güldüren Cevap: Ben Forvet Oynadım