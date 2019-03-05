Son Dakika Haberleri: Akar-Jeffrey Görüşmesinde, Münbiç ve Fırat'ın Doğusu Başta Olmak Üzere Suriye'de Son Dönemde...

Akar-Jeffrey Görüşmesinde, Münbiç ve Fırat'ın Doğusu Başta Olmak Üzere Suriye'de Son Dönemde...

1 saat önce

Akar-Jeffrey görüşmesinde, Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Akar-Jeffrey Görüşmesinde, Münbiç ve Fırat'ın Doğusu Başta Olmak Üzere Suriye'de Son Dönemde..., System.String[]
Akar-Jeffrey görüşmesinde, Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:55 Kaynak: AA

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