Son Dakika Haberleri: Akar-Jeffrey görüşmesinde Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan...
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Akar-Jeffrey görüşmesinde Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan...

33 dakika önce

Akar-Jeffrey görüşmesinde Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Akar-Jeffrey görüşmesinde Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan..., System.String[]
Akar-Jeffrey görüşmesinde Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:49 Kaynak: AA
Suriye, Münbiç, Fırat, Güncel
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