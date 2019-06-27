Akar-Jeffrey görüşmesinde Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan...
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Akar-Jeffrey görüşmesinde Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:49 Kaynak: AA
Akar-Jeffrey görüşmesinde Münbiç
ve Fırat
'ın doğusu başta olmak üzere Suriye
'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.
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