Akar, Kamboçya Savunma Bakanı Tea Banh ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akar, Kamboçya Savunma Bakanı Tea Banh ile görüştü - Son Dakika

Akar, Kamboçya Savunma Bakanı Tea Banh ile görüştü

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Samdech Pichey Sena Tea Banh ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Samdech Pichey Sena Tea Banh ile bir araya geldi.

Akar, Tea Banh'ı Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen askeri törenle karşıladı.

Askeri bandonun iki ülkenin ulusal marşlarını çaldığı törende konuk bakan Tea Banh tören kıtasını "merhaba asker" diyerek selamladı. Tea Banh'ın şeref defterini imzalamasının ardından iki bakan bir araya geldi, sonrasında heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki savunma iş birliği konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Akar, Kamboçya Savunma Bakanı Tea Banh ile görüştü

Başbakan Yardımcısı, Hulusi Akar, Kamboçya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:57 Kaynak: AA
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