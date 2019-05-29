Akar: "Kandil, Asos ve diğer yerlerde de tespit edilen terör hedefleri ilk defa tamamen yerli ve...
50 dakika önce
Akar: "Kandil, Asos ve diğer yerlerde de tespit edilen terör hedefleri ilk defa tamamen yerli ve milli kara ateş destek vasıtalarımızla vurulmaktadır"
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:03 Kaynak: AA
Akar: " Kandil
, Asos ve diğer yerlerde de tespit edilen terör hedefleri ilk defa tamamen yerli ve milli kara ateş destek vasıtalarımızla vurulmaktadır"
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