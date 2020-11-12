Akar: "(Karabağ'da ateşkesin kontrolü ve denetimi) Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacaktır."
12.11.2020 10:27
Akar: "(Karabağ'da ateşkesin kontrolü ve denetimi) Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacaktır.
Akar: "( Karabağ'da ateşkesin kontrolü ve denetimi) Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacaktır."
Türkiye, Karabağ, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Akar: '(Karabağ'da ateşkesin kontrolü ve denetimi) Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacaktır.' - Son Dakika
Son Dakika Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi İngiltere'de aşı sıralaması belirlendi! Yaş engeline takılan Kraliçe Elizabeth, ikinci öncelik grubunda Konya'daki süt banyosu skandalına imza atan çalışanlar tahliye edildi Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Motosikletin çarpması sonucu metrelerce fırlayan kadının son görüntüleri ortaya çıktı İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı