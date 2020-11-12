Akar: "(Karabağ'da ateşkesin kontrolü ve denetimi) Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacaktır" - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Milli Savunma Bakanlığı bütçesi ele alınacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Akar: "( Karabağ'da ateşkesin kontrolü ve denetimi) Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacaktır."