Akar: "(Karabağ'da ateşkesin kontrolü ve denetimi) Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacaktır" - Son Dakika

Akar: "(Karabağ'da ateşkesin kontrolü ve denetimi) Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacaktır"
12.11.2020 12:24
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Milli Savunma Bakanlığı bütçesi ele alınacak.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.
Akar: "( Karabağ'da ateşkesin kontrolü ve denetimi) Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacaktır."
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