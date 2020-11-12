Akar: "(Karabağ'daki anlaşma) Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Taktik ve teknik olarak, kim nerede duracak, kim ne yapacak bunlar konuşulacak"

Akar: "(Karabağ'daki anlaşma) Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor.

Akar: "( Karabağ'daki anlaşma) Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Taktik ve teknik olarak, kim nerede duracak, kim ne yapacak bunlar konuşulacak"

Karabağ, Rusya, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Akar: '(Karabağ'daki anlaşma) Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Taktik ve teknik olarak, kim nerede duracak, kim ne yapacak bunlar konuşulacak' - Son Dakika

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