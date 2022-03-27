Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Al-Attiyah ile görüştü - Son Dakika
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Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Al-Attiyah ile görüştü

27.03.2022 16:51
Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Al-Attiyah ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al-Attiyah ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al-Attiyah ile görüştü.

Akar, Doha Forumu için bulunduğu Katar'da Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Al-Attiyah ile bir araya geldi.

İki bakanın forum kapsamında katıldıkları "Stratejik İttifakların Değişen Yapısı" konulu panel öncesinde gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.???????

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Başbakan Yardımcısı, Hulusi Akar, Milli, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Al-Attiyah ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Al-Attiyah ile görüştü - Son Dakika
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