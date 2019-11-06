Son Dakika Haberleri: Akar, Katar Genelkurmay Başkanını kabul etti
Son Dakika Güncel Akar, Katar Genelkurmay Başkanını kabul etti

Akar, Katar Genelkurmay Başkanını kabul etti

7 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i kabul etti.

Akar, Katar Genelkurmay Başkanını kabul etti, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i kabul etti.

Akar'ın konuk Komutan ile Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmesine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

Görüşmede savunma ve güvenlik ile ikili iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:56 Kaynak: AA
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