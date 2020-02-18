Akar, Katar Genelkurmay Başkanını kabul etti - Son Dakika
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Akar, Katar Genelkurmay Başkanını kabul etti

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i kabul etti.

Akar, Katar Genelkurmay Başkanını kabul etti, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i kabul etti.

Akar'ın konuk Komutan ile Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmesine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Hulusi Akar, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:16 Kaynak: AA
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