Akar: "Katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki, Türk unsurlarına herhangi bir saldırı girişiminde her yerde meşru hedef olarak görüleceklerdir" - Son Dakika

Akar: "Katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki, Türk unsurlarına herhangi bir saldırı girişiminde her yerde meşru hedef olarak görüleceklerdir"
27.12.2020 11:45
Akar: "Katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki, Türk unsurlarına herhangi bir saldırı girişiminde her yerde meşru hedef olarak görüleceklerdir"
Akar: "Katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki, Türk unsurlarına herhangi bir saldırı girişiminde her yerde meşru hedef olarak görüleceklerdir"
Saldırı, Türk, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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