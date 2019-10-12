Akar: "Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil. Zaten karargahlarımızla...
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Akar: "Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil. Zaten karargahlarımızla ABD'liler arasında gerekli koordinasyon yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:52 Kaynak: AA
Akar: "Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil. Zaten karargahlarımızla ABD'liler arasında gerekli koordinasyon yapılıyor."
Pentagon'dan "harekata son verin" çağrısı ABD gözlem noktasına ateş açılmasıyla ilgili ABD ve Türk yetkililerden açıklama geldi ABD Merkez Bankası 60 milyar dolarlık tahvil alımı yapacak Türkiye tek yürek olmuşken, 4 STK'nın Barış Pınarı Harekatı'nı 'macera' olarak değerlendirmesi tepki çekti