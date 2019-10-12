Son Dakika Haberleri: Akar: "Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil. Zaten karargahlarımızla...
Son Dakika Güncel Akar: 'Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil. Zaten karargahlarımızla...

Akar: "Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil. Zaten karargahlarımızla...

1 saat önce

Akar: "Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil. Zaten karargahlarımızla ABD'liler arasında gerekli koordinasyon yapılıyor.

Akar:

Akar: "Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil. Zaten karargahlarımızla ABD'liler arasında gerekli koordinasyon yapılıyor."

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:52 Kaynak: AA
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