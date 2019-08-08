Akar: "Kıbrıs bizim milli davamız"

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Bakan Akar Kıbrıs'ta konuştu: Gücümüz test edilmesin, faturası ağır olur

Milli Savunma Bakanı Akar, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

Denizli'de yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem, Çardak Havalimanında birçok noktada yıkıma neden oldu