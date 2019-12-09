Son Dakika Haberleri: Akar: "(Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikasıyla ilgili iddiaları) Gerekirse bilgi sunabiliriz....
Son Dakika Güncel Akar: '(Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikasıyla ilgili iddiaları) Gerekirse bilgi sunabiliriz.... - Son Dakika

Akar: "(Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikasıyla ilgili iddiaları) Gerekirse bilgi sunabiliriz....

6 saat önce

Akar: "(Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikasıyla ilgili iddiaları) Gerekirse bilgi sunabiliriz. Burada gizli saklı bir şey yok. Her şey açık."

Akar:

Akar: "(Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikasıyla ilgili iddiaları) Gerekirse bilgi sunabiliriz. Burada gizli saklı bir şey yok. Her şey açık."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:50 Kaynak: AA
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