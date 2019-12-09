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Akar: "(Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikasıyla ilgili iddiaları) Gerekirse bilgi sunabiliriz....
6 saat önce
Akar: "(Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikasıyla ilgili iddiaları) Gerekirse bilgi sunabiliriz. Burada gizli saklı bir şey yok. Her şey açık."
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:50 Kaynak: AA
Akar: "(Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikasıyla ilgili iddiaları) Gerekirse bilgi sunabiliriz. Burada gizli saklı bir şey yok. Her şey açık."
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