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Akar: "(Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikasıyla ilgili iddiaları) Gerekirse bilgi sunabiliriz....
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:24 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. (12)
Akar: "(Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikasıyla ilgili iddiaları) Gerekirse bilgi sunabiliriz. Burada gizli saklı bir şey yok. Her şey açık."
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