Son Dakika Haberleri: Akar: "(Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikasıyla ilgili iddiaları) Gerekirse bilgi sunabiliriz....
Son Dakika Güncel Akar: '(Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikasıyla ilgili iddiaları) Gerekirse bilgi sunabiliriz.... - Son Dakika

Akar: "(Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikasıyla ilgili iddiaları) Gerekirse bilgi sunabiliriz....

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. (12)

Akar: "(Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikasıyla ilgili iddiaları) Gerekirse bilgi sunabiliriz. Burada gizli saklı bir şey yok. Her şey açık."

Akar: (Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikasıyla ilgili iddiaları) Gerekirse bilgi sunabiliriz....

Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:24 Kaynak: AA
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