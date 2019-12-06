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Akar: "Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe...
6 saat önce
Akar: "Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabası mantık dışı."
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:40 Kaynak: AA
Akar: "Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabası mantık dışı."
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