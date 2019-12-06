Son Dakika Haberleri: Akar: "Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe...
Son Dakika Güncel Akar: 'Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe... - Son Dakika

Akar: "Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe...

6 saat önce

Akar: "Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabası mantık dışı."

Akar:

Akar: "Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabası mantık dışı."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:40 Kaynak: AA
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