Akar: "Kimsenin toprağında, denizinde asla gözümüz yok" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar'ın konuşması (4) ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (4)

Bakan Akar: "Terörle, teröristle mücadeleyi taarruzi anlayışla sürdürmekteyiz."

Milli Savunma Bakanı Akar: "Kimsenin toprağında, denizinde asla gözümüz yok. Fakat hiçbir şekilde de komşularımızın topraklarından, denizlerinden bize karşı bir saldırıya da müsaade etmeyeceğimizi, buna göz yummayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz."

Bakan Akar: "Pençe harekatlarında şu ana kadar 320 terörist etkisiz hale getirilmiş bulunmaktadır."

Akar: (Pençe operasyonları) 'Girilemez' denilen yerlere Mehmetçik girdi, teröristlerin bütün mağaralarını başlarına yıktı, kaçacak yerleri kalmadı."