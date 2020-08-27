Akar: "Kimsenin toprağında, denizinde asla gözümüz yok" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar'ın konuşması (4) ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (4)
Bakan Akar: "Terörle, teröristle mücadeleyi taarruzi anlayışla sürdürmekteyiz."
Milli Savunma Bakanı Akar: "Kimsenin toprağında, denizinde asla gözümüz yok. Fakat hiçbir şekilde de komşularımızın topraklarından, denizlerinden bize karşı bir saldırıya da müsaade etmeyeceğimizi, buna göz yummayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz."
Bakan Akar: "Pençe harekatlarında şu ana kadar 320 terörist etkisiz hale getirilmiş bulunmaktadır."
Akar: (Pençe operasyonları) 'Girilemez' denilen yerlere Mehmetçik girdi, teröristlerin bütün mağaralarını başlarına yıktı, kaçacak yerleri kalmadı."
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 11:31 - Kaynak: AA
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