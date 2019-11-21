Son Dakika Haberleri: Akar: "(KKTC bayrağının yakılması) En sert şekilde kınıyoruz.
Son Dakika Güncel Akar: '(KKTC bayrağının yakılması) En sert şekilde kınıyoruz. - Son Dakika

Akar: "(KKTC bayrağının yakılması) En sert şekilde kınıyoruz.

6 saat önce

Akar: "(KKTC bayrağının yakılması) En sert şekilde kınıyoruz.

Akar:

Akar: "(KKTC bayrağının yakılması) En sert şekilde kınıyoruz. Bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı'nın adada ebediyen dalgalanmasına asla engel olamayacak"

Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:00 Kaynak: AA
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