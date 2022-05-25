Akar: "Komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. - Son Dakika
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Akar: "Komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı.

25.05.2022 08:54
Akar: "Komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı.

Akar: "Komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı.

Akar: "Komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. Mehmetçiğin 'teslim ol' çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi sonucu mağaraya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonla birlikte Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti. Şehitlerimizin kanlarını, yakınlarının gözyaşlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" - ANKARA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akar: 'Komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akar: "Komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. - Son Dakika
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