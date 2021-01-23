Akar: "Komşumuzdan beklentimiz Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki hakkımıza saygı göstermesi, yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek eylemlerden kaçınmasıdır" - Son Dakika

Akar: "Komşumuzdan beklentimiz Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki hakkımıza saygı göstermesi, yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek eylemlerden kaçınmasıdır"
23.01.2021 15:37
Akar: "Komşumuzdan beklentimiz Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki hakkımıza saygı göstermesi, yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek eylemlerden kaçınmasıdır"
Akar: "Komşumuzdan beklentimiz Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki hakkımıza saygı göstermesi, yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek eylemlerden kaçınmasıdır"
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