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Son dakika haber: Bakan Akar, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Başbakan Kurti ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Akar, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Başbakan Kurti ile görüştü

28.12.2021 21:53

Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova'da Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova'da Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kosova'nın başkenti Priştine'de Savunma Bakanı Armend Mehaj ile görüşmesinin ardından temaslarını sürdürüyor. Bakan Akar, Kosova Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile bir araya geldi. Bakan Akar görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletmesinin ardından Türkiye'nin Kosova'nın barış ve istikrarına verdiği önemi dile getirdi. Akar, savunma, güvenlik ve savunma sanayi alanlarında iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Akar, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasından duyulan rahatsızlığı da dile getirerek bunun Kosova'nın başka ülkeler tarafından tanınmasına engel olduğunu söyledi. Akar görüşmede, FETÖ ile olan mücadelede somut tedbirler alınmasına da değindi.

Görüşmenin başlangıcında Bakan Akar ile Cumhurbaşkanı Osmani arasında "Türkçe" konusunda sıcak, samimi bir diyalog gerçekleştirildi. Türkçe birkaç ifadesinin ardından, "Türkçemi biraz daha geliştirmem, daha Türkçe öğrenmem gerek" diye konuşan Cumhurbaşkanı Osmani'ye Bakan Akar, "Türkçeniz gayet iyi tebrik ediyorum" diyerek karşılık verdi.

Akar, Kosova Başbakanı Kurti ile de görüştü

Bakan Akar, Osmani ile görüşmesinin ardından Başbakanlığa geçerek Başbakan Albin Kurti ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve Kosova arasındaki askeri eğitim ve savunma sanayi alanlarında iş birliğinin daha geliştirilmesinin gerekliliği, Kosova'nın Kudüs'te açtığı büyükelçilikten duyulan rahatsızlık ve FETÖ ile mücadelede somut tedbirlerin alınması vurgulandı.

(İHA)

Son dakika haber: Bakan Akar, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Başbakan Kurti ile görüştü
Son dakika haber: Bakan Akar, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Başbakan Kurti ile görüştü
Son dakika haber: Bakan Akar, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Başbakan Kurti ile görüştü
Son dakika haber: Bakan Akar, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Başbakan Kurti ile görüştü
Son dakika haber: Bakan Akar, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Başbakan Kurti ile görüştü
Son dakika haber: Bakan Akar, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Başbakan Kurti ile görüştü
Son dakika haber: Bakan Akar, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Başbakan Kurti ile görüştü
Son dakika haber: Bakan Akar, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Başbakan Kurti ile görüştü

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cumhurbaşkanı, Hulusi Akar, Kosova, Milli, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bakan Akar, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Başbakan Kurti ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Bakan Akar, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Başbakan Kurti ile görüştü - Son Dakika
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