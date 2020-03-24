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Akar: "(Kovid-19 ile mücadele) Ne tedbir varsa aldık.
6 saat önce
Akar: "(Kovid-19 ile mücadele) Ne tedbir varsa aldık.
Akar: "(Kovid-19 ile mücadele) Ne tedbir varsa aldık. Mehmetçiğin güvende olması için ilgili arkadaşlarımla gece-gündüz gayret gösteriyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:32 Kaynak: AA
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