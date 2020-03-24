Son Dakika › Güncel › Akar: '(Kovid-19 ile mücadele) Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da herhangi bir... - Son Dakika
Akar: "(Kovid-19 ile mücadele) Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da herhangi bir...
6 saat önce
Akar: "(Kovid-19 ile mücadele) Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da herhangi bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabası içerisindeyiz.
Akar: "(Kovid-19 ile mücadele) Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da herhangi bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabası içerisindeyiz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:41 Kaynak: İHA
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