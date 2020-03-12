Son Dakika › Güncel › Akar: '(Kovid-19) Karargah ve birliklerde tedbirleri hayata geçirdik. - Son Dakika
Akar: "(Kovid-19) Karargah ve birliklerde tedbirleri hayata geçirdik.
6 saat önce
Akar: "(Kovid-19) Karargah ve birliklerde tedbirleri hayata geçirdik.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:08 Kaynak: AA
Akar: "(Kovid-19) Karargah ve birliklerde tedbirleri hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik."
Son Dakika Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerler koronavirüs nedeniyle izne çıkmayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonla İdlib'i görüştü Son Dakika: AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi Cübbeli, koronavirüsten korunmak için okunacak duaları paylaştı: Parayla satana virüs bulaşsın