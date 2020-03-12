Akar: "(Kovid-19) Karargah ve birliklerde tedbirleri hayata geçirdik. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akar: '(Kovid-19) Karargah ve birliklerde tedbirleri hayata geçirdik. - Son Dakika

Akar: "(Kovid-19) Karargah ve birliklerde tedbirleri hayata geçirdik.

6 saat önce

Akar: "(Kovid-19) Karargah ve birliklerde tedbirleri hayata geçirdik.

Akar:

Akar: "(Kovid-19) Karargah ve birliklerde tedbirleri hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:08 Kaynak: AA
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