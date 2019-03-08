Son Dakika Haberleri: Akar: "Kürt Kardeşlerimizle Hiçbir Problemimiz Yok. TSK'nın Hedefinde Kürtler Diye Bir Şey Söz...

Akar: "Kürt Kardeşlerimizle Hiçbir Problemimiz Yok. TSK'nın Hedefinde Kürtler Diye Bir Şey Söz...

1 saat önce

Akar: "Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimiz yok. TSK'nın hedefinde Kürtler diye bir şey söz konusu değil. Tamamen yalan. Tek hedefimiz teröristler"

Akar:
Akar: "Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimiz yok. TSK'nın hedefinde Kürtler diye bir şey söz konusu değil. Tamamen yalan. Tek hedefimiz teröristler"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:00 Kaynak: AA

TSK, Politika
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