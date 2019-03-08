Akar: "Kürt Kardeşlerimizle Hiçbir Problemimiz Yok. TSK'nın Hedefinde Kürtler Diye Bir Şey Söz...

Akar: "Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimiz yok. TSK'nın hedefinde Kürtler diye bir şey söz konusu değil. Tamamen yalan. Tek hedefimiz teröristler"

Akar: "Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimiz yok. TSK'nın hedefinde Kürtler diye bir şey söz konusu değil. Tamamen yalan. Tek hedefimiz teröristler"

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