Akar: "Kürt Kardeşlerimizle Hiçbir Problemimiz Yok. TSK'nın Hedefinde Kürtler Diye Bir Şey Söz...
1 saat önce
Akar: "Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimiz yok. TSK'nın hedefinde Kürtler diye bir şey söz konusu değil. Tamamen yalan. Tek hedefimiz teröristler"
Akar: "Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimiz yok. TSK'nın hedefinde Kürtler diye bir şey söz konusu değil. Tamamen yalan. Tek hedefimiz teröristler"
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:00 Kaynak: AA
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