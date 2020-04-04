Akar, kuvvet komutanlarıyla koronavirüs tedbirleri konusunda telekonferansla görüştü - Son Dakika

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Akar, kuvvet komutanlarıyla koronavirüs tedbirleri konusunda telekonferansla görüştü
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milli imkan ve kabiliyetleri kullanarak çeşitli tipte maske, tulum ve hijyenik malzeme üretimine başladıklarını belirterek, "Şu an itibarıyla Dikimevi Müdürlüklerince haftada toplam 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikası Müdürlüğünce de haftada 5 bin...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milli imkan ve kabiliyetleri kullanarak çeşitli tipte maske, tulum ve hijyenik malzeme üretimine başladıklarını belirterek, "Şu an itibarıyla Dikimevi Müdürlüklerince haftada toplam 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikası Müdürlüğünce de haftada 5 bin litre alkol bazlı dezenfektan üretilmektedir." dedi.
Akar, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile dün telekonferans yöntemi ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 10:15 Kaynak: AA
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