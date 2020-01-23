Son Dakika › Güncel › Akar: 'Libya'da bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için... - Son Dakika
Akar: "Libya'da bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için...
6 saat önce
Akar: "Libya'da bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için destek sağlıyor, danışmanlık hizmetlerini sürdürüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:58 Kaynak: AA
Akar: " Libya'da bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için destek sağlıyor, danışmanlık hizmetlerini sürdürüyoruz."
Son Dakika Türkiye'nin hamlesi Arap Birliği'ni rahatsız etti: Libya'ya müdahale yeni çatışmalara neden olabilir Son Dakika: Hafter Güçleri'nden sivil uçakları düşürme tehdidi İstanbul'da esaret altındaki kurdun inanılmaz görüntüsü! Ayak iziyle sonsuzluk işareti yaptı Bolu Dağı'nda kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza oldu! 8 km kuyruk oluştu