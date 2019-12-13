Akar: "Libya ile mutabakat üçüncü ülkelerin hak ve hukukuna tecavüz değil" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akar: 'Libya ile mutabakat üçüncü ülkelerin hak ve hukukuna tecavüz değil' - Son Dakika

Akar: "Libya ile mutabakat üçüncü ülkelerin hak ve hukukuna tecavüz değil"

6 saat önce

Törenden görüntüler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması İZMİR - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Pilot Bröve ve Mezuniyet Töreni'"nde konuştu.

Törenden görüntüler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması İZMİR - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Pilot Bröve ve Mezuniyet Töreni'"nde konuştu. (1)

Akar: Libya ile mutabakat üçüncü ülkelerin hak ve hukukuna tecavüz değil

Hulusi Akar, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:29 Kaynak: AA
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