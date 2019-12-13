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Akar: "Libya ile mutabakat üçüncü ülkelerin hak ve hukukuna tecavüz değil"
6 saat önce
Törenden görüntüler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması İZMİR - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Pilot Bröve ve Mezuniyet Töreni'"nde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:29 Kaynak: AA
Törenden görüntüler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması İZMİR - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Pilot Bröve ve Mezuniyet Töreni'"nde konuştu. (1)
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