Son Dakika Haberleri: Akar: "(Libya Mutabakatı) Hiçbir komşumuza karşı değil, iki egemen ülke Libya ve Türkiye'nin hak ve...
Son Dakika Güncel Akar: '(Libya Mutabakatı) Hiçbir komşumuza karşı değil, iki egemen ülke Libya ve Türkiye'nin hak ve... - Son Dakika

Akar: "(Libya Mutabakatı) Hiçbir komşumuza karşı değil, iki egemen ülke Libya ve Türkiye'nin hak ve...

6 saat önce

Akar: "(Libya Mutabakatı) Hiçbir komşumuza karşı değil, iki egemen ülke Libya ve Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin kollanması için yapılmıştır.

Akar:

Akar: " (Libya Mutabakatı) Hiçbir komşumuza karşı değil, iki egemen ülke Libya ve Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin kollanması için yapılmıştır."

Türkiye, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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