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Akar: "(Libya Mutabakatı) Hiçbir komşumuza karşı değil, iki egemen ülke Libya ve Türkiye'nin hak ve...
6 saat önce
Akar: "(Libya Mutabakatı) Hiçbir komşumuza karşı değil, iki egemen ülke Libya ve Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin kollanması için yapılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:12 Kaynak: AA
Akar: " (Libya Mutabakatı) Hiçbir komşumuza karşı değil, iki egemen ülke Libya ve Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin kollanması için yapılmıştır."
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