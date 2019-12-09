Son Dakika › Güncel › Akar: '(Libya'nın Atina Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi) Bir acizlik, zafiyet olduğunu... - Son Dakika
Akar: "(Libya'nın Atina Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi) Bir acizlik, zafiyet olduğunu...
6 saat önce
Akar: "(Libya'nın Atina Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi) Bir acizlik, zafiyet olduğunu değerlendiriyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:10 Kaynak: AA
Akar: "( Libya'nın Atina Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi) Bir acizlik, zafiyet olduğunu değerlendiriyoruz. Sonucu etkilemeyecek."
Libya duyurdu: Türkiye ile yapılan mutabakat yürürlüğe girdi Bakan Akar'dan ABD ve Rusya'ya çağrı: Sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi