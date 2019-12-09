Son Dakika Haberleri: Akar: Libya'nın Atina Büyükelçisinin sınır dışı edilmesi bir "acizlik" ve "zafiyet"tir
Son Dakika Dünya Akar: Libya'nın Atina Büyükelçisinin sınır dışı edilmesi bir 'acizlik' ve 'zafiyet'tir - Son Dakika Dünya

Akar: Libya'nın Atina Büyükelçisinin sınır dışı edilmesi bir "acizlik" ve "zafiyet"tir

7 saat önce

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Libya Mutabakatı'na tepki gösteren Yunanistan'ın, Libya'nın Atina Büyükelçisini sınır dışı etmesini bir "acizlik" ve "zafiyet" olarak değerlendirdi.

Akar: Libya'nın Atina Büyükelçisinin sınır dışı edilmesi bir

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Libya Mutabakatı'na tepki gösteren Yunanistan'ın, Libya'nın Atina Büyükelçisini sınır dışı etmesini bir "acizlik" ve "zafiyet" olarak değerlendirdi.


Taraflara bu konuda sükunet, sabır, akıl ve mantıkla olaylara yaklaşmayı öneren Akar, "Uluslararası hukuka uygunluğu tavsiye ediyoruz" dedi.

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Yunanistan, Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:59 
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