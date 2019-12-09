Son Dakika › Dünya › Akar: Libya'nın Atina Büyükelçisinin sınır dışı edilmesi bir 'acizlik' ve 'zafiyet'tir - Son Dakika Dünya
Akar: Libya'nın Atina Büyükelçisinin sınır dışı edilmesi bir "acizlik" ve "zafiyet"tir
7 saat önce
Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Libya Mutabakatı'na tepki gösteren Yunanistan'ın, Libya'nın Atina Büyükelçisini sınır dışı etmesini bir "acizlik" ve "zafiyet" olarak değerlendirdi.
Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Libya Mutabakatı'na tepki gösteren Yunanistan'ın, Libya'nın Atina Büyükelçisini sınır dışı etmesini bir "acizlik" ve "zafiyet" olarak değerlendirdi.
Taraflara bu konuda sükunet, sabır, akıl ve mantıkla olaylara yaklaşmayı öneren Akar, "Uluslararası hukuka uygunluğu tavsiye ediyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:59
Forma numarasını unuttu, oyundan çıkmaya çalıştı Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası zam senaryoları İmamoğlu, "İBB ile protokol imzaladık" diyen Ulaştırma Bakanı'na sert çıktı: İçeriği boş, talihsiz bir açıklama Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi