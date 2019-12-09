Akar: Libya'nın Atina Büyükelçisinin sınır dışı edilmesi bir 'acizlik' ve 'zafiyet'tir

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Libya Mutabakatı'na tepki gösteren Yunanistan'ın, Libya'nın Atina Büyükelçisini sınır dışı etmesini bir "acizlik" ve "zafiyet" olarak değerlendirdi. View on euronews