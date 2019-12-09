Son Dakika Haberleri: Akar: Libya'nın Atina Büyükelçisinin sınır dışı edilmesi bir 'acizlik' ve 'zafiyet'tir
Son Dakika Dünya Akar: Libya'nın Atina Büyükelçisinin sınır dışı edilmesi bir 'acizlik' ve 'zafiyet'tir - Son Dakika Dünya

Akar: Libya'nın Atina Büyükelçisinin sınır dışı edilmesi bir 'acizlik' ve 'zafiyet'tir

6 saat önce

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Libya Mutabakatı'na tepki gösteren Yunanistan'ın, Libya'nın Atina Büyükelçisini sınır dışı etmesini bir "acizlik" ve "zafiyet" olarak değerlendirdi.

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Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Libya Mutabakatı'na tepki gösteren Yunanistan'ın, Libya'nın Atina Büyükelçisini sınır dışı etmesini bir "acizlik" ve "zafiyet" olarak değerlendirdi. View on euronews

Akar: Libya'nın Atina Büyükelçisinin sınır dışı edilmesi bir 'acizlik' ve 'zafiyet'tir

Yunanistan, Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:33 
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