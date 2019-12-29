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Akar: "(Libya tezkeresi) TSK, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yurt içinde ve sınır...
6 saat önce
Akar: "(Libya tezkeresi) TSK, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yurt içinde ve sınır ötesinde nerede görev verilirse yapmaya hazır."
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:48 Kaynak: AA
Akar: " (Libya tezkeresi) TSK, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yurt içinde ve sınır ötesinde nerede görev verilirse yapmaya hazır."
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