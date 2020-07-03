Akar: "Libyalı kardeşlerimizin bir an önce sıkıntılarından kurtulması en samimi dileğimizdir" - Son Dakika

Akar: "Libyalı kardeşlerimizin bir an önce sıkıntılarından kurtulması en samimi dileğimizdir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "'Libya Libyalılarındır' diyoruz.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "'Libya Libyalılarındır' diyoruz. Libyalı kardeşlerimizin bir an önce sıkıntılarından kurtulması en samimi dileğimizdir." dedi.

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Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le, Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere geldiği Libya'nın başkenti Trablus'taki temasları devam ediyor.

Bakan Akar ve Orgeneral Güler, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü.

Görüşme sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Akar, gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Akar, şunları söyledi:

"Çok samimi, çok yapıcı görüşmeler yaptık. 'Libya Libyalılarındır' diyoruz. Libyalı kardeşlerimizin bir an önce sıkıntılarından kurtulması en samimi dileğimizdir. Bu konuda, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Libyalı kardeşlerimizin ihtiyacını karşılamak için ne mümkünse yapın' talimatlarına göre hareket ediyoruz. İnşallah Libyalı kardeşlerimiz gerekli mücadeleyi vermek suretiyle bu sıkıntılardan en kısa sürede kurtulacaktır. Cumhurbaşkanımızın tüm Libyalı kardeşlerimize sağlık ve esenlik dileklerini iletmek istiyorum. Ben de şahsım ve heyetim adına tüm Libyalı kardeşlerime sağlıklar, esenlikler diliyorum. Her şeyin bir an önce düzelmesini temenni ediyor, elimizden gelen her türlü gayreti yapıyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ise Bakan Akar ve Orgeneral Güler'i Libya'da görmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Hulusi Akar, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 19:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akar: 'Libyalı kardeşlerimizin bir an önce sıkıntılarından kurtulması en samimi dileğimizdir' - Son Dakika

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