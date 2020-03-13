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Akar: "M4'te yapılacak devriyeyle oradaki ateşkesin kalıcı olmasına her türlü katkıyı sağlamış...
6 saat önce
Akar: "M4'te yapılacak devriyeyle oradaki ateşkesin kalıcı olmasına her türlü katkıyı sağlamış olacağız."
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:10 Kaynak: AA
Akar: "M4'te yapılacak devriyeyle oradaki ateşkesin kalıcı olmasına her türlü katkıyı sağlamış olacağız."
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