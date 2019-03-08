Son Dakika Haberleri: Akar: "(Mavi Vatan 2019 Tatbikatı) Bir Seferde, Üç Denizde, Bu Gerçekten Övünç Verici"

Akar: "(Mavi Vatan 2019 Tatbikatı) Bir Seferde, Üç Denizde, Bu Gerçekten Övünç Verici"

32 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (10)

"(Mavi Vatan 2019 Tatbikatı) Bir seferde üç denizde bu gerçekten övünç verici bir şey"

Akar: "FETÖ'den temizlendikçe güçleniyoruz. Kalanlar büyük samimiyetle kendilerine verilen görevleri büyük bir heyecan, aşk ve şevkle yapıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:30 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Hulusi Akar, Güncel
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