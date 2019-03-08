Akar: "(Mavi Vatan 2019 Tatbikatı) Bir Seferde, Üç Denizde, Bu Gerçekten Övünç Verici"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (10)



"(Mavi Vatan 2019 Tatbikatı) Bir seferde üç denizde bu gerçekten övünç verici bir şey"



Akar: "FETÖ'den temizlendikçe güçleniyoruz. Kalanlar büyük samimiyetle kendilerine verilen görevleri büyük bir heyecan, aşk ve şevkle yapıyor."

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yeni Askerlik Sistemini Canlı Yayında Açıkladı

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