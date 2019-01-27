Son Dakika Haberleri: Akar: Mehmetçik provokasyonları boşa çıkardı

Akar: Mehmetçik provokasyonları boşa çıkardı

36 dakika önce

Akar, "Mehmetçik bu provokasyonları boşa çıkardı, Mehmetçik ile halkın arasını bozmaya çalışanlar bir kez daha başarısızlığa uğradı.

Akar: Mehmetçik provokasyonları boşa çıkardı, System.String[]
Akar, "Mehmetçik bu provokasyonları boşa çıkardı, Mehmetçik ile halkın arasını bozmaya çalışanlar bir kez daha başarısızlığa uğradı. Etkili operasyonlarımız ara vermeksizin devam edecek. Bütün bu provokasyonları boşa çıkarıp sonuçta bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:33 

Ekonomi
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