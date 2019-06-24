Son Dakika Haberleri: Akar, MHP'yi ziyaret etti (1)
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Akar, MHP'yi ziyaret etti (1)

44 dakika önce

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın MHP'ye girişinden görüntü ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP'yi ziyaret etti.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın MHP'ye girişinden görüntü ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP'yi ziyaret etti.
Akar, MHP'yi ziyaret etti (1)
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:14 Kaynak: AA
milli savunma bakanı, MHP, Güncel
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