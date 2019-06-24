Akar, MHP'yi ziyaret etti (2)
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- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tokalaşma görüntüsü Görüşmeden görüntüler ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP'yi ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:34 Kaynak: AA
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
ile MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin tokalaşma görüntüsü
Görüşmeden görüntüler ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP'yi ziyaret etti. (2)
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