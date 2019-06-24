Son Dakika Haberleri: Akar, MHP'yi ziyaret etti (2)
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Akar, MHP'yi ziyaret etti (2)

59 dakika önce

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tokalaşma görüntüsü Görüşmeden görüntüler ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP'yi ziyaret etti.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tokalaşma görüntüsü
Görüşmeden görüntüler ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP'yi ziyaret etti. (2)
Akar, MHP'yi ziyaret etti (2)
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:34 Kaynak: AA
Devlet Bahçeli, Hulusi Akar, MHP, Güncel
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