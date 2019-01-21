Son Dakika Haberleri: Akar: "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavları 7 Nisan 2019 da Yapılacak"

Akar: "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavları 7 Nisan 2019 da Yapılacak"

1 saat önce

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Video gösterimi izlenmesi Salondan detay görüntüler Akar ve komutanlardan görüntüler Askeri öğrencilerden görüntüler Videodan görüntü ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda, askeri öğrencilerle...

Akar:
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması
Video gösterimi izlenmesi
Salondan detay görüntüler
Akar ve komutanlardan görüntüler
Askeri öğrencilerden görüntüler
Videodan görüntü ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda, askeri öğrencilerle bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:40 Kaynak: AA

Hulusi Akar, Kara Harp Okulu, Güncel
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