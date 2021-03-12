Akar: "Mısır'ın yaklaşımı ve son gelişmeler, iki ülkenin ve diğer bölge ülkelerinin yararınadır. Kültürel ve tarihsel bağlarımıza yakışan da budur." - Son Dakika

Akar: "Mısır'ın yaklaşımı ve son gelişmeler, iki ülkenin ve diğer bölge ülkelerinin yararınadır. Kültürel ve tarihsel bağlarımıza yakışan da budur."
12.03.2021 17:45
Akar: "Mısır'ın yaklaşımı ve son gelişmeler, iki ülkenin ve diğer bölge ülkelerinin yararınadır.
Akar: " Mısır'ın yaklaşımı ve son gelişmeler, iki ülkenin ve diğer bölge ülkelerinin yararınadır. Kültürel ve tarihsel bağlarımıza yakışan da budur."
Mısır, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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