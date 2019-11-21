Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu asil milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri başta FETÖ, DEAŞ, PKK/KCK/PYD- YPG gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın güvenliğine ve 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden yurt içinde ve sınır ötesinde devam edecektir." dedi.

Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunda, askeri yardım ve güvenlik iş birliği faaliyetleri kapsamında Milli Savunma Bakanlığınca bu sene dost ve müttefik ülkelere 126 milyon lira tutarında hibe ve tahsis işlemi gerçekleştirildiğini belirtti.

"Ölürsem şehit, kalırsam gazi..."

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun faaliyetlerine de değinen Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yerli ve milli silah sistemleri ile donatılmış, eğitimi, disiplini, moral ve motivasyonu yüksek, modüler, esnek ve uluslararası harekatlar dahil her türlü ortamda gece-gündüz kesintisiz görev yapma kabiliyetine sahip etkin, caydırıcı ve saygın bir ordu niteliğinde olmasının hayati öneme haiz olduğunu vurguladı.

Sayıştay denetçileri tarafından Bakanlıkta yapılan denetimler neticesinde düzenlenen Milli Savunma Bakanlığı 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda herhangi bir kamu zararının tespit edilmediği, denetim sürecinde sorgu gönderilen personel bulunmadığı, yersiz ödeme, ihale iptali veya yargılamayı gerektirecek herhangi bir hususa rastlanmadığı ifadelerinin belirtildiğini aktaran Akar, tasarruf tedbirleriyle ilgili gerekli hassasiyetin de gösterildiğini dile getirdi.

Asil milletin tarih boyunca karşılaştığı tüm zorlukları kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aştığını belirten Akar, "Bugün de milletçe birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde karşılaştığımız zorlukları birer birer aşıyoruz." diye konuştu.

Gücünü milletinin sevgisi, güveni ve duasından alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar evlatlarının hem bölge hem de dünya barışına katkı sağlamaya devam edeceğini vurgulayan Akar, "Bu asil milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri başta FETÖ, DEAŞ, PKK/KCK/PYD-YPG gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın güvenliğine ve 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden yurt içinde ve sınır ötesinde devam edecektir." dedi.

Hulusi Akar, savunma ve güvenlik konularını ülke, millet ve devlet meselesi olarak gördüklerini, çalışmalarını da bu anlayışla sürdürdüklerini ifade ederek, "Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle akıl ve bilim ışığında, Anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda, milletinin emrinde ve görevinin başındadır. Bizler savunma ve güvenlik konularını ülke, millet ve devlet meselesi olarak görüyoruz ve çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürüyoruz." diye konuştu.

Terörle mücadele ve sınır ötesindeki operasyonlarda ülkesinin birliği ve beraberliği için şehit olan TSK mensuplarına Allah'tan rahmet gazilere şifa dileyen Akar, sözlerini, "Şu anda karada, denizde, havada yurt içi ve sınır ötesinde zorlu arazi ve hava şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürüten kahraman mensuplarımıza sağlık ve esenlik içinde kazasız, belasız hayırlı görevler diliyorum." diyerek tamamladı.

(Bitti)