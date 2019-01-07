Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan, Trump'ın Güvenlik Danışmanı Bolton'a Sert Tepki: Mücadelemiz Kürt Kardeşlerimize Karşı Değildir

Bakan Akar'dan, Trump'ın Güvenlik Danışmanı Bolton'a Sert Tepki: Mücadelemiz Kürt Kardeşlerimize Karşı Değildir

2 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un sözlerine, "Mücadelemiz Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimiz ile tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerledir." diyerek tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın sözlerine yanıt verdi. Akar, "Mücadelemiz Kürt kardeşlerimize karşı değil" dedi.

"MÜCADELEMİZ, PKK/YPG VE DEAŞ'LI TERÖRİSTLERLEDİR"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un sözlerine, "Mücadelemiz Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimiz ile tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerledir." diyerek tepki gösterdi.

"KÜRTLERİ KORUMAK İÇİN ANLAŞMA OLMADAN ÇEKİLME GERÇEKLEŞMEYECEK"

Bolton, Trump'ın pozisyonunun, Kürtleri korumak için anlaşma yapmadan çekilmenin gerçekleşmemesi yönünde olduğunu belirtmişti.

SURİYE'Yİ TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Suriye hükümetine "kimyasal silah" suçlamasında bulunarak ülkeye yeni hava saldırısı düzenleme tehdidinde bulunmuştu. Suriye hükümetinin daha önce kimyasal silah kullandığını iddia eden Bolton, ABD'nin ülkeden çekilmesinin "kimyasal silahların kullanımına bir davet olarak algılanmaması gerektiğini" söylemişti. Bolton aksi takdirde "çok güçlü bir karşılık" verileceğini belirtmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:21 Kaynak: AA

Politika, Güncel
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