Son Dakika Haberleri: Akar: (Münbiç, Fırat'ın Doğusundaki Terör Hedefleri) Yeri ve Zamanı Geldiğinde Ülkemize,...

Akar: (Münbiç, Fırat'ın Doğusundaki Terör Hedefleri) Yeri ve Zamanı Geldiğinde Ülkemize,...

1 saat önce

Akar: (Münbiç, Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri) Yeri ve zamanı geldiğinde ülkemize, sınırlarımıza, halkımıza karşı bu YPG tehdidine son verilecek.

Akar: (Münbiç, Fırat'ın Doğusundaki Terör Hedefleri) Yeri ve Zamanı Geldiğinde Ülkemize,..., System.String[]
Akar: ( Münbiç, Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri) Yeri ve zamanı geldiğinde ülkemize, sınırlarımıza, halkımıza karşı bu YPG tehdidine son verilecek

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:48 Kaynak: AA

Fırat, Münbiç, Güncel
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