Akar: (Münbiç, Fırat'ın Doğusundaki Terör Hedefleri) Yeri ve Zamanı Geldiğinde Ülkemize,...
1 saat önce
Akar: (Münbiç, Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri) Yeri ve zamanı geldiğinde ülkemize, sınırlarımıza, halkımıza karşı bu YPG tehdidine son verilecek.
Akar: ( Münbiç
, Fırat
'ın doğusundaki terör hedefleri) Yeri ve zamanı geldiğinde ülkemize, sınırlarımıza, halkımıza karşı bu YPG tehdidine son verilecek
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:48 Kaynak: AA
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