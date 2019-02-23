Akar: "Münbiç Yol Haritası'ndaki Gecikmenin Önlenmesi, Bunun Bir An Önce Sonuçlandırılması Konusunu...
1 saat önce
Akar: "Münbiç Yol Haritası'ndaki gecikmenin önlenmesi, bunun bir an önce sonuçlandırılması konusunu kabul edip bu konuda çalışacaklarını belirttiler.
Akar: "Münbiç
Yol Haritası'ndaki gecikmenin önlenmesi, bunun bir an önce sonuçlandırılması konusunu kabul edip bu konuda çalışacaklarını belirttiler."
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:39 Kaynak: AA
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